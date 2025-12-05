Potapowa erntet Shitstorm: „Gut, dass sie weg ist“

„Eine Schande, einfach nur peinlich“

Auch in sozialen Medien schlägt Potapowa ein Sturm der Entrüstung entgegen. Unter ihrem Verkündungs-Post auf Instagram liest man Kommentare wie: „Wenn du nicht stolz auf deine Herkunft und dein Volk bist, sagt das viel über deinen Charakter aus. Ich hoffe, deine Karriere floppt.“ Ein anderer User schrieb: „Wenn eine finanziell erfolgreiche Sportlerin, die als Vertreterin Russlands bekannt geworden ist, so mit ihrem Land umgeht... das ist eine Schande, einfach nur peinlich.“