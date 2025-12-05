Potapowa erntet Shitstorm: „Gut, dass sie weg ist“

Shitstorm gegen Anastasia Potapowa! Ihr Nationenwechsel von Russland zu Österreich sorgt in ihrer Heimat für Aufregung. „Gut, dass sie weg ist”, sagte Jewgeni Kafelnikow, Vizepräsident des russischen Tennisverbandes und selbst ein ehemaliger Weltklasse-Spieler über die aktuelle Nummer 51 der WTA-Rangliste.
„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass mein Antrag auf Staatsbürgerschaft von der österreichischen Regierung angenommen wurde“, so die Neo-Österreicherin am Donnerstag bekannt. In einem Instagram-Post zeigte sie sich mit geballter Faust und Tennisschläger in der Hand.
Dazu schrieb sie noch: „Österreich ist ein Land, das ich liebe, das unglaublich gastfreundlich ist und in dem ich mich rundum zu Hause fühle. Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort meine zweite Heimat zu finden.“ Die 24-Jährige hat bereits drei WTA-Titel in ihrer Karriere gewonnen – einen davon 2023 in Linz.
„Sie ist eine sportliche Bereicherung, und wir freuen uns auf ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams“, freute man sich auch beim Österreichischen Tennisverband. 2026 werde Potapowa für Österreich an den Start gehen.
Russlands Vize-Verbandsboss: „Gut, dass sie weg ist!“
Ein Nationenwechsel, der für viel Aufregung und Diskussionen in Russland sorgt. „Soll ich weinen? War sie eine großartige Spielerin? Was hat sie in ihrem Leben für Russland gewonnen? Das kann mir niemand sagen“, urteilte der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler und Vizepräsident des russischen Tennisverbandes Jewgeni Kafelnikow gegenüber dem russischen Nachrichtenportal SE: „Gut, dass sie weg ist!“
„Eine Schande, einfach nur peinlich“
Auch in sozialen Medien schlägt Potapowa ein Sturm der Entrüstung entgegen. Unter ihrem Verkündungs-Post auf Instagram liest man Kommentare wie: „Wenn du nicht stolz auf deine Herkunft und dein Volk bist, sagt das viel über deinen Charakter aus. Ich hoffe, deine Karriere floppt.“ Ein anderer User schrieb: „Wenn eine finanziell erfolgreiche Sportlerin, die als Vertreterin Russlands bekannt geworden ist, so mit ihrem Land umgeht... das ist eine Schande, einfach nur peinlich.“
Erinnerungen an Kasatkina werden wach
Der Nationswechsel erinnert an jenen von Daria Kasatkina, Nummer 37 der Welt, die im März 2025 zu Australien wechselte – auch damals folgte ein Shitstorm. „Ich dachte, Kasatkina wäre der Tiefpunkt, aber dann kam noch jemand, der den Tiefpunkt noch unterbot. Adios“, legte eine Userin über Potapowa nach.
Fest steht: Sportlich bekommt Österreich eine Topspielerin, die schon mehrfach bewiesen hat, dass sie auf der großen Bühne bestehen kann. Welche Erfolge Österreichs neue Nummer eins einfährt, bleibt abzuwarten.
