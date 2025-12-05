Bursch ging in U4-Station mit Messer auf „Ex“ los

Sturz auf U-Bahn-Gleise

Im Zuge der Auseinandersetzung stürzte die 15-Jährige plötzlich auf die Gleise der U-Bahn. Doch auch hier zeigten die Umstehenden Zivilcourage: Sie halfen dem Mädchen, zurück auf den Bahnsteig zu klettern. Zwischenzeitlich war auch bereits die Polizei verständigt worden. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest, das Messer wurde sichergestellt.