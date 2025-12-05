Bursch ging in U4-Station mit Messer auf „Ex“ los

Brutale Szenen haben sich am Freitagmorgen in der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse abgespielt: Ein 15-Jähriger ging mutmaßlich mit einem Messer auf ein gleichaltriges Mädchen los, das in der Folge auf die Gleise stürzte. Das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte Schlimmes verhindern.
Der dringend Tatverdächtige, ein Tschetschene, hatte gegen 7 Uhr mit seiner Ex-Freundin am Bahnsteig zu streiten begonnen – und zog dabei auch ein Messer. Beim Versuch, auf sie loszugehen, schritt ein mutiger Passant (40) ein und kam der Jugendlichen zu Hilfe. Der Zeuge wurde dabei leicht verletzt.
Sturz auf U-Bahn-Gleise
Im Zuge der Auseinandersetzung stürzte die 15-Jährige plötzlich auf die Gleise der U-Bahn. Doch auch hier zeigten die Umstehenden Zivilcourage: Sie halfen dem Mädchen, zurück auf den Bahnsteig zu klettern. Zwischenzeitlich war auch bereits die Polizei verständigt worden. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest, das Messer wurde sichergestellt.
Der Passant wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 15-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.
