Bus gegen Auto: Nun ist Pkw-Lenker (70) gestorben

Es ist noch immer nicht vollständig geklärt, wie es zu dem schweren Unfall im Abendverkehr auf der stark befahrenen B129 in Alkoven kommen konnte. Auf Höhe von Kilometer 19, kurz nach dem Ortsgebiet, kollidierten am Donnerstag gegen 16.40 Uhr der Autobus, der im Auftrag des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes unterwegs war, und der Pkw.