Bus gegen Auto: Nun ist Pkw-Lenker (70) gestorben

Tragisches Ende eines schweren Unfalls. Am Donnerstagabend kollidierte in Alkoven (OÖ) ein Auto mit einem Linienbus. Der Lenker des Pkw war eingeklemmt, wurde schließlich geborgen. Doch in der Nacht auf Freitag erlag der 70-Jährige seinen schweren Verletzungen im Spital.
Es ist noch immer nicht vollständig geklärt, wie es zu dem schweren Unfall im Abendverkehr auf der stark befahrenen B129 in Alkoven kommen konnte. Auf Höhe von Kilometer 19, kurz nach dem Ortsgebiet, kollidierten am Donnerstag gegen 16.40 Uhr der Autobus, der im Auftrag des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes unterwegs war, und der Pkw.
Ehepaar im Auto eingeklemmt
Der Lenker des Autos, ein 70-Jähriger, und seine Gattin (67) wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem völlig zerstörten Wrack befreit werden. Der Pensionist wurde ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht, wo er noch in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag.
Auch in dem Bus wurden neun Passagiere und der Fahrer durch die Wucht des Zusammenpralls verletzt. Doch Hilfe war schnell da, sie wurden vor Ort von einem Hausarzt in dessen naher Praxis untersucht und versorgt. Sechs Fahrzeuge und zwei Notärzte des Roten Kreuzes und des Samariterbundes waren im Einsatz.
