Weinviertel-Schnellstraße hat Hankes „Ja-Wort“

„Ob das Gericht ja oder nein sagt, über eine Lösung für Marchfeld muss man sich trotzdem Gedanken machen“, sagt der Raasdorfer Bürgermeister zur „Krone“. Denn einer von drei Wegen müsse gegangen werden: „Wenn es keine öffentliche Anbindung nach Wien und keine neue Straße ist, dann muss man eben auf eine Weise Arbeitsplätze für die Region schaffen“, erklärt der ÖVP-Politiker, der auch Obmann des Vereins „Ja zur S8!“ ist.