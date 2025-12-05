Vorteilswelt
Gericht entscheidet

Weinviertel-Schnellstraße hat Hankes „Ja-Wort“

Niederösterreich
05.12.2025 07:00
Umweltsünde oder nicht? Derzeit evaluiert das Gericht, ob die S8 im Marchfeld gebaut werden ...
Umweltsünde oder nicht? Derzeit evaluiert das Gericht, ob die S8 im Marchfeld gebaut werden kann.(Bild: APA Asfinag)

Leonore Gewessler von den Grünen stellte sich dem Bau der Schnellstraße einst quer. Der neue Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) ist jetzt dafür. Dem Spatenstich steht aber noch ein fehlendes „Ja“ vom Gericht im Weg.

0 Kommentare

Viele Marchfelder geben nicht auf: der tägliche Stau auf der B 8 strapaziert ihre Nerven. Sie sehnen sich nach einer Entlastung in Form einer neuen Schnellstraße. Die ist zwar schon seit 20 (!) Jahren im Bundesstraßengesetz verankert, vor einem Jahr wurde der Baustart dann beinahe verworfen. Begründung des Gerichts: das Projekt schade der Umwelt.

Minister würde sein „Ja“ geben
„Gegen ein Gericht vorgehen kann ich natürlich nicht“, erklärte der Verkehrsminister, aber er würde der Straße sein „Ja“ geben. Zur Freude des parteiübergreifenden Vereins „Ja zur S 8“. Hanke fuhr dafür selbst in die Region, um die Lage zu sondieren.

Der parteiübergreifende Verein „Ja zur S 8“ samt Bürgermeister und Landtagspolitiker begrüßte ...
Der parteiübergreifende Verein „Ja zur S 8“ samt Bürgermeister und Landtagspolitiker begrüßte Verkehrsminister Hanke in Strasshof.(Bild: Sandra Frank)

Entlastung muss dringend her
Das Marchfeld brauche dringend eine Verkehrsentlastung. Unternehmen werden wegen der schlechten Anbindung abgeschreckt, das verhindere Investitionen und Arbeitsplätze. Aber auch für die Wien-Pendler ist der B 8-Stau ein Graus. Aktuell evaluiert der Verwaltungsgerichtshof den Bau.

Zitat Icon

Wir sind fünf Jahre gegen verschlossene Türen gerannt. 

Landtagsabgeordneter René Lobner

Bild: zvG

„Ob das Gericht ja oder nein sagt, über eine Lösung für Marchfeld muss man sich trotzdem Gedanken machen“, sagt der Raasdorfer Bürgermeister zur „Krone“. Denn einer von drei Wegen müsse gegangen werden: „Wenn es keine öffentliche Anbindung nach Wien und keine neue Straße ist, dann muss man eben auf eine Weise Arbeitsplätze für die Region schaffen“, erklärt der ÖVP-Politiker, der auch Obmann des Vereins „Ja zur S8!“ ist.

Entscheidung Anfang des Jahres?
Zeit verlieren sei jedenfalls das Letzte, was die Marchfelder jetzt noch brauchen. Anfang 2026 könnte das Gericht entscheiden. Also muss noch abgewartet werden. Nur: auch im Stau-Stehen schadet der Umwelt. Das „Ja“ zur S1-Erweiterung im September gibt S8-Befürwortern jedenfalls Hoffnung, dass Bewegung in den Bau der Weinviertel-Schnellstraße kommt. Völlig offen ist hingegen noch, wie berichtet, der Bau der S34 im Traisental bei St. Pölten.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Niederösterreich

