Lehrer schreien Owen Cooper immer noch an

Darüber sei er im Grunde ganz froh. „Als ich die Serie gedreht habe, dachte ich schon: ,Was ist, wenn sich alle verändern? Was ist, wenn sich all meine Freunde verändern?‘“, räumte er ein. „Aber ich werde immer noch von den Lehrern in der Schule angeschrien. Man macht sich immer noch über mich lustig. Alles gut. Ich bin froh, dass sie sich nicht verändert haben.“