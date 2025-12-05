Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jungsuperstar enthüllt

Lehrer schreien Owen Cooper immer noch an

Society International
05.12.2025 13:25
Owen Cooper wird trotz „Adolescence“-Ruhms immer noch von Lehrern „angeschrien“.
Owen Cooper wird trotz „Adolescence“-Ruhms immer noch von Lehrern „angeschrien“.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Der 15-jährige Schauspieler wurde Anfang dieses Jahres über Nacht berühmt, als er in der gefeierten Netflix-Serie „Adolescence“ die Rolle des jugendlichen Mordverdächtigen Jamie Miller verkörperte. Jetzt verriet der junge Superstar, dass der plötzliche Ruhm nichts daran geändert habe, wie ihn Lehrer und Mitschüler behandeln – er werde von Lehrern immer noch ‘angeschrien

0 Kommentare

Owen, der nächstes Jahr seine GCSE-Prüfungen ablegen wird, in Österreich würde man das am ehesten mit dem Abschluss der 9. Klasse (AHS-Unterstufe oder Mittelschule) vergleichen, erzählte gegenüber dem „Dazed“-Magazin: „Meine Freunde sind wirklich nicht beeindruckt. Sie haben mir ,gut gemacht‘ geschrieben, aber es interessiert sie nicht wirklich. Die Lehrer haben sich natürlich dafür interessiert – die sind darüber durchgedreht. Aber meine Freunde schauen sich nicht wirklich Dinge über mich im Internet an.“

Darüber sei er im Grunde ganz froh. „Als ich die Serie gedreht habe, dachte ich schon: ,Was ist, wenn sich alle verändern? Was ist, wenn sich all meine Freunde verändern?‘“, räumte er ein. „Aber ich werde immer noch von den Lehrern in der Schule angeschrien. Man macht sich immer noch über mich lustig. Alles gut. Ich bin froh, dass sie sich nicht verändert haben.“

Lesen Sie auch:
Unter 500 Bewerbern wurde Owen Cooper als der 13-jährige Mordverdächtige Jamie ausgewählt und er ...
„Krone“-Serien-Kritik
TV-Meisterwerk nahe der Perfektion: „Adolescence“
16.03.2025
Premier Starmer:
Britische Schüler sollen „Adolescence“ sehen
01.04.2025
Sorgte für Gänsehaut
Owen Cooper ist jüngster Emmy-Sieger aller Zeiten!
15.09.2025

„Hatte keine Ahnung“
Owen gab zu, dass er niemals erwartet hätte, dass „Adolescence“ – eine Serie, die den 13-jährigen Jamie zeigt, als er unter Mordverdacht an einem Mädchen aus seiner Schule verhaftet wird – eine so starke Reaktion hervorrufen würde. Selbst der britische Premierminister Sir Keir Starmer bezeichnete sie als „wirklich schwer anzuschauen“.

Der Emmy-Gewinner sagte: „Als die Serie herauskam, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet. Ich dachte, dass vielleicht Leute im Vereinigten Königreich zuschauen, aber sie hat offensichtlich bei Menschen weltweit Anklang gefunden und ist global gereist. Aber am Set hat, glaube ich, niemand erwartet, dass sie so explodieren würde.“ „Adolescence“ stand in 93 Ländern weltweit an der Spitze der Netflix-Charts. 

Owen Cooper mit seiner Emmy-Trophäe
Owen Cooper mit seiner Emmy-Trophäe(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Owen Cooper durfte im September für die Rolle als jüngster männlicher Darsteller den Emmy für den besten Nebendarsteller in einer Miniserie in Los Angeles abholen. In einer Neuverfilmung des englischen Klassikers „Wuthering Heights“ („Sturmhöhe“) von Emily Brontë ist Cooper 2026 als junger Heathcliff zu sehen. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.003 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.433 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.100 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Society International
Jungsuperstar enthüllt
Lehrer schreien Owen Cooper immer noch an
Hat eigene Wohnung
So lang wohnt Bushido schon nicht mehr bei Familie
Politiker teilt Foto
Perry posiert als Trudeaus „First Lady“ in Japan
Hilft auch mit
Tochter beschert Boris Becker schlaflose Nächte
Wurde 75 Jahre alt
„Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf