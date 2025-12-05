Österreichs Rodel-Trainer Georg Hackl hört auf

Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl hört nach dem Olympia-Winter als Trainer in Österreich auf. „Es steht für mich fest, dass es meine letzte Saison im Weltcup sein wird. Ich bin seit fast 40 Jahren in jedem Winter unterwegs, nach dieser Saison ist Schluss damit“, sagte der 59-Jährige im Interview mit chiemgau24.de und der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“.
Seit dem 1. Mai 2022 ist der dreifache Olympiasieger als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik beim österreichischen Rodelverband unter Vertrag. Dieser Vertrag läuft bis nach den Olympischen Winterspielen 2026. „Noch liegt mein Fokus komplett auf der Saison, danach kann ich guten Gewissens abtreten“, so der Berchtesgadener.
Die Olympia-Saison beginnt am Wochenende mit den ersten Weltcup-Rennen in Winterberg. Im Februar steigt dann der Höhepunkt in Cortina d‘Ampezzo, Hackl wird als Rodler oder Trainer zum elften Mal dabei sein.
