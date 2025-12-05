Österreichs Rodel-Trainer Georg Hackl hört auf

Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl hört nach dem Olympia-Winter als Trainer in Österreich auf. „Es steht für mich fest, dass es meine letzte Saison im Weltcup sein wird. Ich bin seit fast 40 Jahren in jedem Winter unterwegs, nach dieser Saison ist Schluss damit“, sagte der 59-Jährige im Interview mit chiemgau24.de und der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“.