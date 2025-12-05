Vorteilswelt
Hat eigene Wohnung

So lang wohnt Bushido schon nicht mehr bei Familie

Society International
05.12.2025 12:42
Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido wohnen nicht mehr zusammen, sind aber noch ein Paar!
Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido wohnen nicht mehr zusammen, sind aber noch ein Paar!(Bild: Viennareport)

Erst kürzlich hat Anna-Maria Ferchichi öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Bushido nicht mehr zusammen wohnen. Jetzt enthüllte der Rapper im gemeinsamen Podcast: Er ist bereits Anfang September aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Anna-Maria Ferchichi hatte Ende November überraschend mitgeteilt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. „Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen“, schrieb die Influencerin.

„Fürchterliche Situation“
Nach eigenen Angaben sind Bushido und Ferchichi trotz räumlicher Trennung aber nach wie vor ein Paar. Sie leben in Dubai. „Wir geben uns Mühe, aber es ist trotzdem eine fürchterliche Situation für die ganze Familie“, sagte die 44-Jährige im Podcast.

Sie wohnt mit den sieben gemeinsamen Kindern und dem Personal in einem Haus, er nun in einer Wohnung, wie sie jüngst auf ihrem Instagram-Account schilderte. Er komme oft zum Frühstück zu ihnen und kümmere sich mit um die Kinder. Ab Jänner begleite die ganze Familie Bushido auf seiner Deutschland-Tour. 

Trotzdem „auf gutem Weg“
Im Podcast berichtete Anna-Maria Ferchichi: „Ich finde trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, es ist nach 2014 unsere nächste richtig handfeste Krise, die unsere Ehe jetzt hoffentlich besteht. Ich bin zuversichtlich, weil wir uns lieben und Gott sei Dank in die gleiche Richtung gucken.“

Anna-Maria Ferchichi gab auf Instagram bekannt, dass sie und ihr Ehemann Bushido aktuell ...
„Neue Realität“
Rapper Bushido und Anna-Maria leben getrennt
28.11.2025

Die beiden sind seit 2012 verheiratet. Die 44-Jährige hat noch einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe. 2022 war die Großfamilie Ferchichi nach Dubai gezogen.

Hat eigene Wohnung
So lang wohnt Bushido schon nicht mehr bei Familie
