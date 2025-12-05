Gigler und Reitshammer erreichen Semifinale

Der Kärntner Heiko Gigler ist bei der Kurzbahn-EM in Lublin am Tag nach Lagen-Bronze über 100 m Kraul als Neunter ins Halbfinale am Freitagabend eingezogen. Der bisher enttäuschende Bernhard Reitshammer kam über 200 m Lagen als 16. gerade noch ins Semifinale.