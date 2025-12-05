Vorteilswelt
58-Jähriges Opfer

Lenker erlag nach Kollision seinen Verletzungen

Oberösterreich
05.12.2025 12:25
Der Lenker des VW hatte keine Chance.
Der Lenker des VW hatte keine Chance.(Bild: FF Manning)

Schrecklicher Unfall in den frühen Freitagmorgenstunden: Bei einer Kreuzungskollision in Manning (OÖ) zwischen einem 58-jährigen Einheimischen und einem 38-Jährigen verlor der ältere Autofahrer sein Leben. Ein unbeteiligter Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Der 58-Jährige aus Manning fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 5 Uhr am Güterweg Pichl, Bereich Wolfshütte, Gemeindegebiet Manning, Richtung Passauerstraße. Als er bei einer Kreuzung Richtung Attnang-Puchheim einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 38-jährigen Autolenker aus Attnang-Puchheim, der Richtung Ottnang unterwegs war. Ein vorbeikommender anderer Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Längere Reanimationsmaßnahmen 
Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz längerer Reanimationsmaßnahmen durch das Notarztteam noch an der Unfallstelle verstorben ist. Der 38-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Die Passauerstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Attnang-Puchheim
UnfallKollisionVerletzung
