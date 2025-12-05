Lenker erlag nach Kollision seinen Verletzungen

Der 58-Jährige aus Manning fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 5 Uhr am Güterweg Pichl, Bereich Wolfshütte, Gemeindegebiet Manning, Richtung Passauerstraße. Als er bei einer Kreuzung Richtung Attnang-Puchheim einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 38-jährigen Autolenker aus Attnang-Puchheim, der Richtung Ottnang unterwegs war. Ein vorbeikommender anderer Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.