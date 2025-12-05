Lenker erlag nach Kollision seinen Verletzungen

Schrecklicher Unfall in den frühen Freitagmorgenstunden: Bei einer Kreuzungskollision in Manning (OÖ) zwischen einem 58-jährigen Einheimischen und einem 38-Jährigen verlor der ältere Autofahrer sein Leben. Ein unbeteiligter Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.
Der 58-Jährige aus Manning fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 5 Uhr am Güterweg Pichl, Bereich Wolfshütte, Gemeindegebiet Manning, Richtung Passauerstraße. Als er bei einer Kreuzung Richtung Attnang-Puchheim einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 38-jährigen Autolenker aus Attnang-Puchheim, der Richtung Ottnang unterwegs war. Ein vorbeikommender anderer Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.
Längere Reanimationsmaßnahmen
Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz längerer Reanimationsmaßnahmen durch das Notarztteam noch an der Unfallstelle verstorben ist. Der 38-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
Die Passauerstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
