Achtung! So hoch sollen die Preise noch ansteigen

Wie am vergangenen Dienstag im Rahmen der Wifo-Herbstprognose bekannt gegeben, erwarten die Wirtschaftsforscher für 2025 eine Inflationsrate in Österreich von 3,5 Prozent und für 2026 von 2,4 Prozent.

SPÖ-interner Streit über Senkung der Mehrwertsteuer

Die aktuell vergleichsweise hohe Inflation ließ zuletzt Politiker und Ökonomen zahlreiche Ideen ventilieren – wie etwa die Senkung des Steuersatzes für Nahrungsmittel und Mieten. SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler kann sich eine Mehrwertsteuer-Senkung für Lebensmittel vorstellen, sein Parteikollege und Finanzminister Markus Marterbauer sieht das hingegen skeptisch. IHS-Chef Holger Bonin ist ebenfalls gegen eine Senkung, Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ist dafür, gegenfinanziert mit einer Erhöhung des Regelsteuersatzes.