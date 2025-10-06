Euro-Vergleich: Sehr hohe Inflation in Österreich

Inflation in Österreich auffallend hoch

In Österreich ist die Inflation derzeit fast doppelt so hoch wie in der Eurozone. Die stärksten Preistreiber sind die Gastronomie, Nahrungsmittel sowie Strom. Auch im September zeigte sich nicht wirklich Besserung: waren es im August noch 4,1 Prozent, so lag die Inflation im Folgemonat bei vier Prozent, also gerade einmal 0,1 Prozent weniger als im Vormonat.