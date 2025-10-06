Euro-Vergleich: Sehr hohe Inflation in Österreich

Der Einzelhandel hat im August einen Tiefschlag erlebt. Ein nominelles Plus ist in Wahrheit ein Minus. Schuld daran ist die Inflation – diese lag in Österreich weit über dem EU-Durchschnitt.
Der Einzelhandel ist im August geschrumpft. Zwar lagen die Umsätze nominell um 0,8 Prozent über jenen des Vorjahres, berücksichtigt man jedoch die Inflation, sanken die Umsätze real um 2,2 Prozent. Es ist das erste Minus nach vier Monaten Wachstum, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Bei Lebensmitteln lagen die nominellen Umsätze um 2,0 Prozent höher, real aber um 2,5 Prozent niedriger.
Besonders Lebensmittel betroffen
„Insbesondere im Einzelhandel mit Lebensmitteln sehen wir aufgrund der hohen Teuerung bei Nahrungsmitteln einen großen Unterschied zwischen dem nominellen Umsatzplus und einem realen Umsatzminus“, erklärte Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk.
Inflation in Österreich auffallend hoch
In Österreich ist die Inflation derzeit fast doppelt so hoch wie in der Eurozone. Die stärksten Preistreiber sind die Gastronomie, Nahrungsmittel sowie Strom. Auch im September zeigte sich nicht wirklich Besserung: waren es im August noch 4,1 Prozent, so lag die Inflation im Folgemonat bei vier Prozent, also gerade einmal 0,1 Prozent weniger als im Vormonat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.