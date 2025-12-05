Trump verwechselt Namen von Staatschefs

Trump: „Staatschefs werden bald Händchen halten“

„Manche Leute werden überrascht sein“, sagte Trump. „Ich glaube, sie haben viel Zeit damit verbracht, sich gegenseitig umzubringen, und jetzt werden sie viel Zeit damit verbringen, sich zu umarmen, Händchen zu halten und die Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich auszunutzen, wie es jedes andere Land auch tut.“ Weiter scherzte er darüber, wie sehr sich die beiden Präsidenten lieben würden, wie „USA Today“ berichtet. Manche Zuschauer lachten, dem Präsidenten der DR Kongo, Tshisekedi, konnte der offensichtliche Scherz keinen Lacher abringen. Als wäre das noch nicht genug gewesen, sprach Trump bei seiner Ansprache auch noch die Namen der Staatschefs falsch aus, später verwechselte er die beiden sogar.