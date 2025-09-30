Unimarkt: „Es hat jedem die Füße weggezogen“

Nächste Hiobsbotschaft für Wirtschaft und Beschäftigte in Oberösterreich: Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun stellt seinen Filialbetrieb ein. 620 Mitarbeiter – 120 in der Zentrale und 500 in den Supermärkten – müssen um ihre Jobs bangen und wurden beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Unimarkt feierte just heuer 50-jähriges Bestehen.