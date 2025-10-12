„Nur wenige Wirte werden sich wirklich halten“
Große Gastro-Probleme
Das Wirtshaussterben macht auch vor Salzburg nicht halt! In Stadt und Land wird es für Gastronomen immer schwieriger. Selbst die Wirtschaftskammer zeichnet ein düsteres Zukunftsbild und die Zahlen gehen eindeutig nach unten. Aber es gibt auch positive Beispiele.
Geschlossene Pforten, leere Gasträume und dunkle Fenster an den Abenden – immer mehr klassische Wirte und Gasthäuser in Salzburg streichen die Segel. Oft geschehe das sogar unverschuldet und auch viele „absolute Profis“ sind betroffen. „Wenn der Wirt mehrmals hintereinander wechselt, verlieren die Menschen oft das Vertrauen, auch wenn die Qualität absolut stimmt“, sagt Ernst Pühringer, der Tourismussprecher der Wirtschaftskammer Salzburg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.