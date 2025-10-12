„Nur wenige Wirte werden sich wirklich halten“

Geschlossene Pforten, leere Gasträume und dunkle Fenster an den Abenden – immer mehr klassische Wirte und Gasthäuser in Salzburg streichen die Segel. Oft geschehe das sogar unverschuldet und auch viele „absolute Profis“ sind betroffen. „Wenn der Wirt mehrmals hintereinander wechselt, verlieren die Menschen oft das Vertrauen, auch wenn die Qualität absolut stimmt“, sagt Ernst Pühringer, der Tourismussprecher der Wirtschaftskammer Salzburg.