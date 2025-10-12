0,0 Promille! Bei Alkohol kennt man kein Pardon!

„Anfangs war es ein Kulturschock, Hunde liefen auf den Straßen herum und die Leute fuhren teilweise mit Kutschen“, erzählt der österreichische Fußball-Legionär Stefan Krell über sein Leben in Rumänien. Als der heutige Weinbauer Walter Friedl 1989 in Bukarest in der österreichischen Botschaft arbeitete, „glich das Land noch Nordkorea, heute ist es ein moderner europäischer Staat.“ Sonntag Abend darf sich Österreichs Nationalteam auf einen heißen Tanz gefasst machen.