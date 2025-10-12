Problem-Ampel durch Nachjustierung besser

Sicherheit ist der wichtigste Aspekt

Auch der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP) berichtet von einer Verbesserung. Der Ausweichverkehr habe sich stark reduziert, was gut für die Anrainer sei. „Für uns ist die Kreuzung auf jeden Fall ein Gewinn, weil die Sicherheit stark erhöht wurde“, so Bukovc. Denn vor der Ampel war eine gefahrlose Überquerung der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 so gut wie nicht möglich. Auch Schulkinder haben dort ihren Weg zum Bus.