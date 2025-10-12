Problem-Ampel durch Nachjustierung besser

Pendler, Anrainer und Einheimische brauchten starke Nerven! Die neue Kreuzung in Bergheim Muntigl sorgte zu Beginn für größere Verkehrsprobleme. Diese dürften durch eine notwendige Nachbesserung mittlerweile behoben sein.
Das war nichts für schwache Autofahrer-Nerven! Zuerst kam es durch die Baustelle zur Errichtung der Salewa-Kreuzung in Bergheim Muntigl zu zahlreichen Verzögerungen im Verkehr. Kaum war die ampelgeregelte Kreuzung fertig, bildeten sich die Staus vor der Ampel. Verzögerungen bis zu einer halben Stunde waren da keine Ausnahme. Bürgermeister, Pendler und auch Unternehmer gingen wie berichtet im Juli auf die Barrikaden.
Wartezeiten für den Querverkehr verlängert
„In den vergangenen Wochen habe ich keine Beschwerden mehr bekommen und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es viel besser geworden ist“, sagt Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Er und seine Gemeindebürger waren extrem vom täglichen Stau in Richtung Stadt Salzburg betroffen.
Was ist geschehen? Das Land hat über den Sommer die Schaltung angepasst, Software-Updates durchgeführt. So sind jetzt die Freigabezeit der Nebenrichtung verkürzt und die Wartezeiten verlängert worden. Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Nebenverkehr bis zu drei Minuten warten, der Verkehr auf der Bundesstraße kann besser fließen.
Sicherheit ist der wichtigste Aspekt
Auch der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP) berichtet von einer Verbesserung. Der Ausweichverkehr habe sich stark reduziert, was gut für die Anrainer sei. „Für uns ist die Kreuzung auf jeden Fall ein Gewinn, weil die Sicherheit stark erhöht wurde“, so Bukovc. Denn vor der Ampel war eine gefahrlose Überquerung der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 so gut wie nicht möglich. Auch Schulkinder haben dort ihren Weg zum Bus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.