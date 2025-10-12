Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Kreuzung

Problem-Ampel durch Nachjustierung besser

Salzburg
12.10.2025 08:00
Der Verkehr rollt wieder: Weil die Ampelsteuerung nachjustiert wurde, gibt es weniger Stau
Der Verkehr rollt wieder: Weil die Ampelsteuerung nachjustiert wurde, gibt es weniger Stau(Bild: Tröster Andreas)

Pendler, Anrainer und Einheimische brauchten starke Nerven! Die neue Kreuzung in Bergheim Muntigl sorgte zu Beginn für größere Verkehrsprobleme. Diese dürften durch eine notwendige Nachbesserung mittlerweile behoben sein.

0 Kommentare

Das war nichts für schwache Autofahrer-Nerven! Zuerst kam es durch die Baustelle zur Errichtung der Salewa-Kreuzung in Bergheim Muntigl zu zahlreichen Verzögerungen im Verkehr. Kaum war die ampelgeregelte Kreuzung fertig, bildeten sich die Staus vor der Ampel. Verzögerungen bis zu einer halben Stunde waren da keine Ausnahme. Bürgermeister, Pendler und auch Unternehmer gingen wie berichtet im Juli auf die Barrikaden.

Wartezeiten für den Querverkehr verlängert

„In den vergangenen Wochen habe ich keine Beschwerden mehr bekommen und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es viel besser geworden ist“, sagt Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Er und seine Gemeindebürger waren extrem vom täglichen Stau in Richtung Stadt Salzburg betroffen.

Die Kreuzung in Bergheim Muntigl
Die Kreuzung in Bergheim Muntigl(Bild: Tröster Andreas)

Was ist geschehen? Das Land hat über den Sommer die Schaltung angepasst, Software-Updates durchgeführt. So sind jetzt die Freigabezeit der Nebenrichtung verkürzt und die Wartezeiten verlängert worden. Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Nebenverkehr bis zu drei Minuten warten, der Verkehr auf der Bundesstraße kann besser fließen.

Lesen Sie auch:
Geht in Eben alles mit rechten Dingen zu? 
Krone Plus Logo
Eben im Pongau
Dubioser Deal: Bauernland in falscher Hand?
10.10.2025
Krone Plus Logo
Deal im Pinzgau
Die lange Lügenliste des dubiosen DDR-Bauern
11.10.2025

Sicherheit ist der wichtigste Aspekt

Auch der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP) berichtet von einer Verbesserung. Der Ausweichverkehr habe sich stark reduziert, was gut für die Anrainer sei. „Für uns ist die Kreuzung auf jeden Fall ein Gewinn, weil die Sicherheit stark erhöht wurde“, so Bukovc. Denn vor der Ampel war eine gefahrlose Überquerung der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 so gut wie nicht möglich. Auch Schulkinder haben dort ihren Weg zum Bus.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
220.614 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
109.976 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1238 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1079 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf