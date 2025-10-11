Rassismusvorwurf und Schlägerei in Nußdorf!

Rassismusvorwurf in der Kärntner Liga! Beim Spiel zwischen Nußdorf und ATUS Ferlach wurde bei den Gästen Exauce De Dieu Nsandi – ein Österreicher mit afrikanischen Wurzeln – in Minute 73 eingewechselt. Schon da sollen die Zuschauer der Osttiroler gegenüber dem 20-Jährigen ausfällig geworden sein. „Er wurde da schon beschimpft! Es wurden nur mehr Witze über Schwarze gerissen. Ein Zuschauer rief zu ihm: ,Wenn du so spielst wie du aussiehst, sehe ich schwarz`. So ging es die ganze Zeit weiter“, erklärt ATUS-Ferlach-Obmann Armin Deomic.