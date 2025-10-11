Rassismusvorwurf und Schlägerei in Nußdorf!

Zu unschönen Szenen kam es in der Kärntner Liga! Denn in Osttirol soll es im Duell zwischen Nußdorf und ATUS Ferlach zu einem Rassismusvorfall gekommen sein. Der endete in einer handfesten Rauferei. Die „Krone“ hat das Video.
Rassismusvorwurf in der Kärntner Liga! Beim Spiel zwischen Nußdorf und ATUS Ferlach wurde bei den Gästen Exauce De Dieu Nsandi – ein Österreicher mit afrikanischen Wurzeln – in Minute 73 eingewechselt. Schon da sollen die Zuschauer der Osttiroler gegenüber dem 20-Jährigen ausfällig geworden sein. „Er wurde da schon beschimpft! Es wurden nur mehr Witze über Schwarze gerissen. Ein Zuschauer rief zu ihm: ,Wenn du so spielst wie du aussiehst, sehe ich schwarz`. So ging es die ganze Zeit weiter“, erklärt ATUS-Ferlach-Obmann Armin Deomic.
