Vier Sterne des Südens: Es kann nur einen geben!

In der Fußball-Landesliga führt an den südsteirischen Klubs Allerheiligen, Lebring, Wildon und Tillmitsch kein Weg vorbei. Vereine begrüßen die Konkurrenz in unmittelbarer Nähe, ein Derby jagt das nächste. Die „Steirerkrone“ machte beim Revierkampf in Wildon einen Lokalaugenschein. Plus: Sehen Sie im fan.at-Video die Highlights vom Schlager der Runde.