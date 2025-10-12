Vier Sterne des Südens: Es kann nur einen geben!

Die Chronologie des endlosen Hallenbad-Dramas
Start nach 20 Jahren
In der Fußball-Landesliga führt an den südsteirischen Klubs Allerheiligen, Lebring, Wildon und Tillmitsch kein Weg vorbei. Vereine begrüßen die Konkurrenz in unmittelbarer Nähe, ein Derby jagt das nächste. Die „Steirerkrone“ machte beim Revierkampf in Wildon einen Lokalaugenschein. Plus: Sehen Sie im fan.at-Video die Highlights vom Schlager der Runde.
Freitagabend im beschaulichen Wildon. Schon eine Stunde vor Anpfiff stiefeln Fans in Richtung Stadion, wo die Tribüne bereits gut gefüllt ist. Im VIP-Klub herrscht reges Treiben, die Edelfans ergötzen sich an den kulinarischen Köstlichkeiten, die der Landesligaklub auftischt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.