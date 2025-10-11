Saisonstart der Schwimmer ohne Aushängeschild

Traditionell beginnen die Schwimm-Asse ihre Saison mit dem Internationalen Meeting in Rif. Heute und morgen findet die Veranstaltung bereits zum 41. Mal statt. 290 Sportler aus sechs Nationen werden erwartet, mit dabei ist mit Kurzbahn-Europameister Bernhard Reitshammer einer der besten heimischen Schwimmer.