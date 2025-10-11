Karajans letztes Auto kommt unter den Hammer

Baujahr 1988, 2845 Kilometer und ein Schätzwert von 90.000 bis 140.000 Eur. Dieser Lancia Delta HF 4WD in grigio metallizzato (grau-metallic) ist eine wahre Besonderheit. Er gehörte nämlich dem Stardirigenten Herbert von Karajan (1908 – 1989). Er soll das allerletzte Auto des Dirigenten und im Herbst 1988 ein Geschenk von Fiat-Chef Gianni Agnelli gewesen sein. Fiat florierte, Karajan hatte sich auf der ganzen Welt längst als Maestro einen Namen gemacht und der Lancia Delta Integrale galt bereits als Rallye-Ikone.