Classic Expo

Karajans letztes Auto kommt unter den Hammer

Salzburg
11.10.2025 15:00
Diese Ikone hatte einen ikonischen letzten Besitzer.
Diese Ikone hatte einen ikonischen letzten Besitzer.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)

Ein Garagenfund der besonderen Art kommt kommendes Wochenende unter den Auktionshammer: Herbert von Karajans letzte Karosse. Der ikonische Lancia Delta Integrale wird im Rahmen der Classic Expo in der Salzburger Messe versteigert.

0 Kommentare

Baujahr 1988, 2845 Kilometer und ein Schätzwert von 90.000 bis 140.000 Eur. Dieser Lancia Delta HF 4WD in grigio metallizzato (grau-metallic) ist eine wahre Besonderheit. Er gehörte nämlich dem Stardirigenten Herbert von Karajan (1908 – 1989). Er soll das allerletzte Auto des Dirigenten und im Herbst 1988 ein Geschenk von Fiat-Chef Gianni Agnelli gewesen sein. Fiat florierte, Karajan hatte sich auf der ganzen Welt längst als Maestro einen Namen gemacht und der Lancia Delta Integrale galt bereits als Rallye-Ikone.

Der Dirigent war auch für seine Liebe zu schnellen Autos bekannt.
Der Dirigent war auch für seine Liebe zu schnellen Autos bekannt.(Bild: Archiv der Stadt Linz)

Agnelli und Karajan waren zur damaligen Zeit Nachbarn in St. Moritz. Zwei-, vielleicht dreimal nach Anif und wieder retour dürfte Karajan seinen Delta Integrale HF 4WD bewsegt haben, bevor er am 16. Juli 1989 im Alter von 81 Jahren in Anif verstarb. Das Auto geriet nach seinem Tod langsam in Vergessenheit: Abgestellt in der Garage in St. Moritz, verschwand er langsam hinter Kartons und Kisten, bis er sprichwörtlich aus den Augen und aus dem Sinn war.

Auktion bei Oldtimer-Ausstellung
Mehr als drei Jahrzehnte später, beim Räumen der Garage, staunte man nicht schlecht, als darunter plötzlich ein nahezu jungfräulicher Lancia auftauchte. Gerade einmal 2.845 Kilometer – zwischen Turin, St. Moritz und Anif – weist der Kilometerzähler auf.

Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.
Der Lancia Delta Integrale HF 4WD kommt unter den Hammer.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)

Am Samstag ist die Karajan-Karosse das Highlight der Versteigerung des Wiener Automobil-Auktionshauses Humer, Granner & Co. Ab 14 Uhr können Interessierte in der Halle 4 der Salzburg Messe auf den Lancia Delta Integrale des Maestros mitbieten. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
