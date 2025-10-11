Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ringer-Hochburg Wals

Final-Test lief ganz nach Geschmack des Meisters

Salzburg
11.10.2025 22:40
Kristian Cikel (oben) zeigte eine überragende Leistung
Kristian Cikel (oben) zeigte eine überragende Leistung(Bild: Tröster Andreas)

Sie wollten es wirklich wissen. Gut gegangen ist es trotzdem nicht. Dauer-Rivale Inzing forderte Rekordtitelträger AC Wals in der Ringer-Bundesliga heraus, reiste aber mit einer 17:28-Niederlage im Gepäck wieder heim.

0 Kommentare

In der gut gefüllten Walserfeldhalle (500 Zuschauer) war Spannung zu spüren. Schließlich hatte Fixstern Markus Ragginger zum Auftakt mit Ellbogenblessur ausgesetzt, sich dann auch Olympiakader-Kollege Simon Marchl am Bein verletzt. Was würde Inzing liefern? Am Ende zu wenig! Zwar führten die Tiroler (erneut ohne Olympiateilnehmer Aker Schmidt) nach der Freistil-Runde – Wals hatte schon ein 11:0 herausgeholt – mit 15:11. Im Griechisch-Römisch gingen die Gäste aber endgültig baden – 2:17! Entsprechend glücklich war Wals-Trainer Matthias Außerleitner: „Das war gewaltig gerungen! Der Team-Spirit ist großartig, der muss jetzt so bleiben“, forderte er gleich von seinen Jungs.

Leichtgewichte geben Mut
Die Schlüssel zum Sieg? Der blutjunge Volkov schrieb gleich im Freistil bis 60 Kilo mit 2:0 gegen Achmatov an. Und dann war da noch der zuletzt kränkliche Kristian Cikel. Der ging eine Klasse hoch bis 65 und ließ schon im Freistil Fraccaro keine Chance. Dass er im Griechisch-Römisch aber auch Legionär Karapetyan entzaubern würde, sahen wohl die wenigsten kommen. Da sprangen in der Walser Ecke alle aus den Sitzen. Zweimal konnte er einem Wurf ausweichen. Als der Armenier dann 13 Sekunden vor Ende selbst beim Wurf zu Fall kam, stand sein Sieg fest.

Lesen Sie auch:
Thomas Scharfetter (o.) verteidigte seinen Titel bis 90 Kilogramm.
Dreimal Gold geholt
Judokas brachten 13 Medaillen mit heim
11.10.2025
Meeting in Rif
Saisonstart der Schwimmer ohne Aushängeschild
11.10.2025
Bei U20-EM
Walser Ringertalent gelingt historischer Erfolg
05.07.2025

„Damit war auch der Kampf vorentschieden“, wusste der Trainer beim Zwischenstand von 16:17. Danach lief alles auf Schiene. Rückkehrer Ragginger bezwang erstmals im Liga-Duell Daniel Gastl, die Bektemirov-Brüder und Szilvassy agierten äußerst souverän und fixierten den zweiten Ligasieg im zweiten Auftritt.

Kommende Woche geht‘s auswärts nach Götzis (diesmal 22:24 gegen Klaus), nach der internationalen Pause dann nach Inzing. Vielleicht steht dort ja schon der Finaleinzug fest. Denn: „Allzu viel taktieren können die Inzinger bei der Aufstellung jetzt auch nicht mehr. Überraschung war auch diesmal keine dabei“, fand der Coach.

Vigaun-Talent fährt zur WM, Bektemirov lässt aus
Apropos Pause: Mit Freistil-Hoffnung Alexander Seiwald von Zweitligist KG Vigaun/Abtenau nimmt Nationaltrainer Georg Marchl einen Salzburger zur U23-WM von 20. bis 27. Oktober nach Novi Sad (Ser) mit. Mago Bektemirov wäre auch ein Kandidat gewesen, hat nach langer Auszeit aber noch Rückstand und soll in der Liga zur Form finden. In der 2. Liga siegte Titelverteidiger Wals Juniors gegen Mäder/Götzis 40:8, Vigaun/Abtenau schickte Leonding/Neufeld mit 45:8 heim.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
215.502 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
138.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
131.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf