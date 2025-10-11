Final-Test lief ganz nach Geschmack des Meisters

Leichtgewichte geben Mut

Die Schlüssel zum Sieg? Der blutjunge Volkov schrieb gleich im Freistil bis 60 Kilo mit 2:0 gegen Achmatov an. Und dann war da noch der zuletzt kränkliche Kristian Cikel. Der ging eine Klasse hoch bis 65 und ließ schon im Freistil Fraccaro keine Chance. Dass er im Griechisch-Römisch aber auch Legionär Karapetyan entzaubern würde, sahen wohl die wenigsten kommen. Da sprangen in der Walser Ecke alle aus den Sitzen. Zweimal konnte er einem Wurf ausweichen. Als der Armenier dann 13 Sekunden vor Ende selbst beim Wurf zu Fall kam, stand sein Sieg fest.