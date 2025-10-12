Partizan Belgrad kommt: „Fast vom Sessel gekippt“

Die Burschen sind abgebrüht genug
Herbert Prohaska:
Im Jänner erwartet die heimischen Basketball-Fans ein echtes Highlight. Top-Klub Partizan Belgrad bestreite sein Euroleague-Duell mit Olympiakos Piräus in der Wiener Stadthalle. BC Vienna-Vorstand Petar Stazic verrät, wie es dazu kam und was der erfolgreichste Coach auf europäischer Klub-Ebene damit zu tun hat.
„Als wir gesagt haben, dass wir Adriatic League spielen werden, hat uns auch niemand geglaubt. Jetzt holen wir auch noch die Euro League nach Wien.“ Petar Stazic, Vorstand der Basketballer von BC Vienna, ist die Begeisterung anzumerken, wenn er davon spricht, dass KK Partizan Belgrad am 14. Jänner 2026 in der Wiener Stadthalle sein Heimspiel in Europas Top-Bewerb gegen Olympiakos Piräus bestreiten wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.