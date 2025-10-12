Partizan Belgrad kommt: „Fast vom Sessel gekippt“

„Als wir gesagt haben, dass wir Adriatic League spielen werden, hat uns auch niemand geglaubt. Jetzt holen wir auch noch die Euro League nach Wien.“ Petar Stazic, Vorstand der Basketballer von BC Vienna, ist die Begeisterung anzumerken, wenn er davon spricht, dass KK Partizan Belgrad am 14. Jänner 2026 in der Wiener Stadthalle sein Heimspiel in Europas Top-Bewerb gegen Olympiakos Piräus bestreiten wird.