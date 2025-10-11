Erstes Skigebiet startete erfolgreich in Saison

Eine Wolkendecke verhüllt den Ausblick anfangs ein wenig. Der Skigenuss am Kitzsteinhorn war aber schon bald völlig ungetrübt. Bei perfekten Bedingungen startete das Gletscherskigebiet, wie gewohnt, als erstes in die Skisaison. 2800 Wintersportler, vom Tourengeher bis zum jungen Rennfahrer, zogen am Samstag in Kaprun die ersten Spuren in den Schnee.