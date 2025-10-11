Vorteilswelt
Prachtwetter am Berg

Erstes Skigebiet startete erfolgreich in Saison

Salzburg
11.10.2025 19:00
Am Vormittag war das Zeller Becken noch von Wolken verdeckt. Schon bald aber setzte sich die ...
Am Vormittag war das Zeller Becken noch von Wolken verdeckt. Schon bald aber setzte sich die Sonne durch.(Bild: EXPA/Stefanie Oberhauser)

Der offizielle Start in die Skisaison ist vollbracht! Das Kitzsteinhorn öffnete heute, Samstag, seine Türen ins Gletscherskigebiet. Bei Prachtwetter zogen Wintersportler hoch über Kaprun erste Spuren in den Schnee.

Eine Wolkendecke verhüllt den Ausblick anfangs ein wenig. Der Skigenuss am Kitzsteinhorn war aber schon bald völlig ungetrübt. Bei perfekten Bedingungen startete das Gletscherskigebiet, wie gewohnt, als erstes in die Skisaison. 2800 Wintersportler, vom Tourengeher bis zum jungen Rennfahrer, zogen am Samstag in Kaprun die ersten Spuren in den Schnee.

„Es waren heute wirklich traumhafte Bedingungen“, sagt Kitzsteinhorn-Vorstand Thomas Maierhofer. Der Kitz-Chef schaute gestern selbst nach dem Rechten am Berg. Die Ski schnallt er aber erst am Sonntag das erste Mal an. 

Wintersportler zogen die ersten Schwünge in den Schnee.
Wintersportler zogen die ersten Schwünge in den Schnee.(Bild: EXPA/Stefanie Oberhauser)
Zitat Icon

Die 2800 Gäste haben am Samstag wirklich einen Traumtag erwischt. Ich freue mich selbst, wenn ich heute meine Ski das erste Mal anschnallen kann.

Thomas Maierhofer, Vorstand Gletscherbahnen Kaprun AG

Im Skigebiet liegen auf rund 3000 Metern Seehöhe derzeit bis zu 60 Zentimeter Schnee. Die Abfahrt auf sämtlichen Pisten bis zum Alpin Center ist möglich. Bei den Liften ist man noch im Teilbetrieb, öffnet sukzessive aber die geschlossenen Anlagen.

Lesen Sie auch:
Am Samstag beginnt am Kitzsteinhorn die Wintersaison.
Am Samstag geht‘s los
Wintereinbruch! Kitzsteinhorn startet Ski-Saison
07.10.2025
Krone Plus Logo
Salzburger Gebiete
Preise für Skipässe kratzen heuer an 80-Euro-Marke
05.10.2025

Vergangenes Jahr sperrte das Skigebiet im Übrigen eine Woche früher auf. Die gewaltigen Niederschlagsmengen Mitte September 2024 machten das einmalig möglich. Für die diesjährige Wintersaison ist der Liftbetrieb erneut bis Ende Mai 2026 geplant.

