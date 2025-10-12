Ein Mamasöhnchen, ein Teenieschwarm – und Mörder?

Die Chronologie des endlosen Hallenbad-Dramas
Start nach 20 Jahren
Im Mai 2025 hat ein 22-Jähriger in Wien einen wehrlosen jungen Mann auf bestialische Weise getötet – und das Verbrechen mitgefilmt. Laut einem gerichtspsychiatrischen Gutachten gilt der Täter als ein potenzieller Serienkiller. „Aber mein Sohn ist doch harmlos“, sagt seine Mutter nun in der „Krone“.
Es ist ein Verbrechen, so grauenhaft, so erschütternd. So völlig absurd – ein Verbrechen, das eben total motivlos schien; zunächst.
