Ein Mamasöhnchen, ein Teenieschwarm – und Mörder?

Im Mai 2025 hat ein 22-Jähriger in Wien einen wehrlosen jungen Mann auf bestialische Weise getötet – und das Verbrechen mitgefilmt. Laut einem gerichtspsychiatrischen Gutachten gilt der Täter als ein potenzieller Serienkiller. „Aber mein Sohn ist doch harmlos“, sagt seine Mutter nun in der „Krone“.