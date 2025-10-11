Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Bischofshofen

Beim Singen kamen die Leute wieder einmal zusammen

Land & Leute
11.10.2025 22:30
Das Vokalensemble SalCanto reiste aus Salzburg Stadt an.
Das Vokalensemble SalCanto reiste aus Salzburg Stadt an.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Es wird sogar ein bisschen poppig heute auf der Bühne“, warnte Moderatorin Caroline Koller die Besucher des 65. Amselsingens am Samstagabend in Bischofshofen vor. „Die alten Klänge sind die Wurzeln, aus denen die neuen Klänge wachsen“ lautete heuer das Motto der Volksmusikveranstaltung in der Hermann-Wielandner-Halle. 

0 Kommentare

War das Amselsingen früher ein Gesangswettbewerb, ist es heute ein Musikantentreffen der Besten aus dem deutschsprachigen Raum. Und wo die besten Musikanten aufeinander treffen, ist auch viel Raum für Kreativität. Diese wurde beim heurigen Amselsingen in Form einer Durchmischung der Musikgenres ausgelebt. Neben der Volksmusik wurde am Samstag auch der Klassik, dem Jazz und ja, auch der Popmusik eine Bühne geboten.

Die Pongauer Almhörner eröffneten den Samstagbend
Die Pongauer Almhörner eröffneten den Samstagbend(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Für die Besucher Neuland bei der Traditionsveranstaltung. Abgeneigt waren sie jedoch nicht: „Es ist wichtig, dass die Volksmusik als solche erhalten bleibt, aber man darf auch ein bisschen offen sein für Neues. Das Amselsingen bietet jungen Musikern eine wichtige Bühne und kann für die Zukunft durchaus viele Türen öffnen“, meinte etwa Peter Listberger vom Verein Salzburger Volkskultur.

Die Waldramer musizieren bereits in zweiter Generation.
Die Waldramer musizieren bereits in zweiter Generation.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Jungen standen dieses Jahr zahlreich im Rampenlicht. Aus Salzburg Stadt reiste das Vokalensemble SalCanto an. Eine Freundesgruppe, die seit frühester Jugend miteinander singt. Jetzt widmet sich die Gesangstruppe aus der Stadt mehrheitlich der Volksmusik – auch aus fremden Ländern: Auf ihren internationalen Chor-Reisen nahmen die jungen Sänger des Ensembles sogar schon einmal afrikanische Volkslieder in ihr Repertoire mit auf!

Caroline Koller wurde für 15 Jahre Moderation geehrt.
Caroline Koller wurde für 15 Jahre Moderation geehrt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Lesen Sie auch:
Der neue Steg wurde heute, Samstag, feierlich eröffnet.
Fest für Grenzbrücke
Neuer Siezenheimer Steg wieder für alle geöffnet
11.10.2025

Das wäre für Bischofshofen aber doch ein bisschen zu viel Experimentierfreude gewesen. Also beließ man es am Samstag bei folgenden Klängen: Das Radauer Ensemble verband Klassik und Volksmusik gekonnt miteinander. Das Geschwistertrio Die Hoameligen entzückte mit jazzigen Eigenkompositionen. Aus Bayern kam die Schladl Musi, eine Tanzlmusik-Besetzung aus Altötting und Traunstein. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
215.502 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
138.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
131.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Mehr Land & Leute
In Bischofshofen
Beim Singen kamen die Leute wieder einmal zusammen
Amselsingen-Leiter:
„Bei den Jungen gibt es einen Hype um Volksmusik“
Posthume Versteigerung
Helmut Bergers Nachlass bringt nur wenig Geld ein
Nach traurigem Vorfall
Seltener Zebra-Nachwuchs im Salzburger Zoo
Lungau als Kältepol
Die ersten Minusgrade setzten dem Mais zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf