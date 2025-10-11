Beim Singen kamen die Leute wieder einmal zusammen

War das Amselsingen früher ein Gesangswettbewerb, ist es heute ein Musikantentreffen der Besten aus dem deutschsprachigen Raum. Und wo die besten Musikanten aufeinander treffen, ist auch viel Raum für Kreativität. Diese wurde beim heurigen Amselsingen in Form einer Durchmischung der Musikgenres ausgelebt. Neben der Volksmusik wurde am Samstag auch der Klassik, dem Jazz und ja, auch der Popmusik eine Bühne geboten.