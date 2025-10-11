Polizei stoppt Biker mit 197 km/h im Pinzgau
65-jähriger Deutscher
Gestern, Freitag, kontrollierte die Polizei auf der Felbertauernstraße in Mittersill (Pinzgau) die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Ein Motorradfahrer stach bei den Kontrollen überaus unangenehm hervor.
Einer der angezeigten Lenker, ein 65-jähriger Deutscher, wurde mit seinem Motorrad auf der Freilandstraße mit 197 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und das Motorrad beschlagnahmt.
Zwei weitere Lenker wurden ebenfalls wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt und elf Organmandate eingehoben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.