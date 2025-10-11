Motorradfahrer bei Unfall in Maria Alm verletzt
Zusammenstoß mit Pkw
Am frühen Freitagabend kam es in Maria Alm zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Pkw-Lenker übersah beim Ausbiegen offenbar den Biker und kollidierte mit dem Motorrad.
Auf Höhe eines Supermarktes bog das Auto auf die B164 Hochkönigstraße und stieß dabei mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und von der Rettung versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Alm führte die Verkehrsabsicherung und Aufräumarbeiten durch.
