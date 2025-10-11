Judokas brachten 13 Medaillen mit heim

133 Aktive aus ganz Österreich fanden sich am Samstag in Vorarlberg ein, um die heimischen Meister im Judo zu krönen. Die Königsdisziplin aus Salzburger Sicht: Nachwuchs-Hoffnung Elena Dengg durfte sich bis 70 Kilo mit Olympia-Heldin Michaela Polleres messen. Am Ende zog die Lungauerin zwar den Kürzeren. Aber Silber strahlte auch so. Polleres erklärte: „Ich hatte Startverpflichtung und ich habe die Pflicht ordnungsgemäß erfüllt. Ganz besonders im Finalkampf gegen Elena Dengg. Wir trainieren sehr viel miteinander, kennen uns in- und auswendig. Entsprechend taktisch war der Kampf“, meinte sie nach 437 Tagen Wettkampf-Pause.