Negativ-Lauf geht trotz Trainer-Aus weiter

„Wir haben sehr gut gespielt, alles lief nach Plan in der ersten Hälfte“, sah Alan einen mutigen Auftritt von St. Johann im Ländle. Kosakiewic hatte die Gäste auch in Führung gebracht. Doch in der zweiten Hälfte ging nicht mehr viel, drehten die Gastgeber das Match und gewannen noch mit 3:1. „Leider haben wir zwei Kopfballtore bekommen. Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärte Alan, der aber betonte: „Die Mannschaft hat alles gegeben. Wir fahren erhobenen Hauptes nach Hause.“