Regionalliga West

Negativ-Lauf geht trotz Trainer-Aus weiter

Salzburg
11.10.2025 17:35
St. Johann-Goalie Wallinger konnte die Niederlage nicht verhindern.
St. Johann-Goalie Wallinger konnte die Niederlage nicht verhindern.(Bild: Tröster Andreas)

Nach der Trennung von Trainer Andreas Scherer konnte St. Johann auch mit Interimscoach Ekrem Alan nicht gewinnen. Die Pongauer verloren bei Dornbirn trotz Führung mit 1:3. Grünau verschenkte indes eine 2:0-Führung gegen Hohenems. Zwei Salzburger Klubs durften jubeln.

„Wir haben sehr gut gespielt, alles lief nach Plan in der ersten Hälfte“, sah Alan einen mutigen Auftritt von St. Johann im Ländle. Kosakiewic hatte die Gäste auch in Führung gebracht. Doch in der zweiten Hälfte ging nicht mehr viel, drehten die Gastgeber das Match und gewannen noch mit 3:1. „Leider haben wir zwei Kopfballtore bekommen. Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärte Alan, der aber betonte: „Die Mannschaft hat alles gegeben. Wir fahren erhobenen Hauptes nach Hause.“

Trotzdem warten die Pongauer, die sich unter der Woche von Ex-Coach Scherer getrennt haben, weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Ab Montag übernimmt dann Johannes Schützinger das Traineramt.

Den neuen Mann noch nicht gefunden hat Grünau. Dort gibt bekanntlich Christoph Knaus im Winter sein Zepter ab. Gegen Hohenems gab es am Samstag ein Heim-3:3. Dabei verspielten die Walser eine 2:0-Führung. „Das ist ärgerlich und das weiß auch die Mannschaft“, haderte der Coach. 

Erfolgserlebnisse gab es indes für Kuchl und Bischofshofen. Die Tennengauer gewannen bei Kitzbühel mit 2:1, die Pongauer holten in Lauterach ein 3:1. 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Ähnliche Themen
St. JohannDornbirn
