Alter Bekannter übernimmt Traineramt im Pongau

Erst seit vergangenen Donnerstag war der Trainerstuhl bei Westligist St. Johann vakant. Die Pongauer machten gleich Nägel mit Köpfen und präsentieren nur zwei Tage später den neuen starken Mann an der Seitenlinie.
Donnerstagabend gingen Coach Andreas Scherer und Westligist St. Johann getrennte Wege. „Wir sind bereits mit ein paar Kandidaten im Gespräch“, sagte Josef Klinger anschließend. Der Klub-Präsident wollte eine schnelle Lösung, die hat er auch bekommen. Die Pongauer haben bereits ihren neuen Trainer präsentiert.
Es hat für mich gleich gepasst
Johannes Schützinger
Und das ist mit Johannes Schützinger ein alter Bekannter in der Westliga. Bis Sommer 2024 trainierte der 41-Jährige den FC Pinzgau, seit damals ist er für Red Bull Salzburg im Stützpunkt Lend tätig. „Die Gespräche mit Josef Klinger waren sehr positiv, das hat für mich gleich gepasst“, erklärte Schützinger. Der ab kommenden Montag das Zepter schwingt.
Bis Mitte November arbeitet er in Doppelfunktion, für St. Johann und auch weiter im Südstützpunkt der Bullen: „Dann sehen wir weiter und werden Gespräche führen.“ Die Wölfe will er schnell aus dem Formtief holen: „Zuletzt hat vielleicht etwas der Elan gefehlt.“
