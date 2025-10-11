Alter Bekannter übernimmt Traineramt im Pongau

Und das ist mit Johannes Schützinger ein alter Bekannter in der Westliga. Bis Sommer 2024 trainierte der 41-Jährige den FC Pinzgau, seit damals ist er für Red Bull Salzburg im Stützpunkt Lend tätig. „Die Gespräche mit Josef Klinger waren sehr positiv, das hat für mich gleich gepasst“, erklärte Schützinger. Der ab kommenden Montag das Zepter schwingt.