Zentrum für Himmelsstürmer gleich über der Grenze
Modernste Technik
Hier wurde der erste Weltrekord über 100 Meter aufgestellt und Tito sah sich Wettkämpfe an. Heute ist das Planica Nordic Centre Anlaufstelle für Skispringer und sogar Astronauten.
„Wir sind das größte Skisprungzentrum Europas, weit vor Oberstdorf oder Lillehammer“, erklärt Jelko Gros, der Leiter des Planica Nordic Centre, stolz bei einer Führung für Teilnehmer aus Kärnten und Slowenien. „Von den 25.000 Sprungtagen pro Jahr entfällt die Hälfte auf Slowenen.“ Und auch an dem sonnigen Nachmittag stürzt sich der Nachwuchs immer wieder die Schanzen hinunter.
