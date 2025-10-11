Zentrum für Himmelsstürmer gleich über der Grenze

„Wir sind das größte Skisprungzentrum Europas, weit vor Oberstdorf oder Lillehammer“, erklärt Jelko Gros, der Leiter des Planica Nordic Centre, stolz bei einer Führung für Teilnehmer aus Kärnten und Slowenien. „Von den 25.000 Sprungtagen pro Jahr entfällt die Hälfte auf Slowenen.“ Und auch an dem sonnigen Nachmittag stürzt sich der Nachwuchs immer wieder die Schanzen hinunter.