Fest für Grenzbrücke

Neuer Siezenheimer Steg wieder für alle geöffnet

Salzburg
11.10.2025 20:30
Der neue Steg wurde heute, Samstag, feierlich eröffnet.
Der neue Steg wurde heute, Samstag, feierlich eröffnet.(Bild: Markus Tschepp)

Der Siezenheimer Steg von Wals-Siezenheim und Ainring (Bayern) wurde heute, Samstag, feierlich eröffnet. Die für Fußgänger und Radfahrer wichtige Grenzbrücke über die Saalach ist in rund drei Monaten völlig neu errichtet worden.

0 Kommentare

Der Siezenheimer Steg verbindet ab sofort wieder die Gemeinden Wals-Siezenheim und Ainring (Bayern). Ab 30. Juni wurde der alte Steg abgerissen – gestern, Samstag, wurde die wichtige Grenzbrücke feierlich eröffnet.

Der neue Steg über die Saalach wurde Anfang September eingehoben.
Der neue Steg über die Saalach wurde Anfang September eingehoben.(Bild: Tröster Andreas)

In lediglich drei Monaten wurde der alte Steg abgetragen und eine neue, zeitgemäße Brücke über die Saalach errichtet. Auf insgesamt rund 2,8 Kilometern Länge wurde die Saalach in den letzten Jahren aufgeweitet und renaturiert. Der Fluss soll so im Hochwasserfall mehr Raum bekommen. Im Zuge der Arbeiten musste auch der Steg aus dem Jahr 1974 erneuert werden.

Die neue Grenzbrücke ist mit 51,5 Metern 20 Meter länger als der alte Steg. Auf einer Breite von 2,6 Metern haben Fußgänger und Radfahrer künftig auch mehr Platz für die Flussquerung. Die Kosten für Abriss und Neubau belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro.

