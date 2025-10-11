Neuer Siezenheimer Steg wieder für alle geöffnet

In lediglich drei Monaten wurde der alte Steg abgetragen und eine neue, zeitgemäße Brücke über die Saalach errichtet. Auf insgesamt rund 2,8 Kilometern Länge wurde die Saalach in den letzten Jahren aufgeweitet und renaturiert. Der Fluss soll so im Hochwasserfall mehr Raum bekommen. Im Zuge der Arbeiten musste auch der Steg aus dem Jahr 1974 erneuert werden.