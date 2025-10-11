Radfahrer (67) starb nach Kollision mit Auto

Ermittlungen laufen

Nach der Kollision stürzte der 67-Jährige von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Den Polizeiangaben nach starb er noch an der Unfallstelle. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alko-Test zeigte ein negatives Ergebnis an – der 26-Jährige war nüchtern unterwegs. Es werden noch weitere Ermittlungen durchgeführt, heißt es von der Exekutive.