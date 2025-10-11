Radfahrer (67) starb nach Kollision mit Auto

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Samstag in Dorfbeuern ereignet. Ein Flachgauer (26) war mit seinem Pkw auf der Berndorfer Landesstraße in Richtung Lamprechtshausen unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Radler touchierte – mit tödlichen Folgen für den radelnden Oberösterreicher (67).
Laut Polizei ist es unklar, wie es zu der Kollision zwischen Autofahrer und Radfahrer kam. Der Radfahrer, ein Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau, war vor dem Pkw des Flachgauers (26) in derselben Richtung unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Ermittlungen laufen
Nach der Kollision stürzte der 67-Jährige von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Den Polizeiangaben nach starb er noch an der Unfallstelle. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alko-Test zeigte ein negatives Ergebnis an – der 26-Jährige war nüchtern unterwegs. Es werden noch weitere Ermittlungen durchgeführt, heißt es von der Exekutive.
