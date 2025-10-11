Tscheche kracht auf A1 gegen abgestelltes Auto

Ein Fahrzeuglenker hatte seinen Pkw auf der Westautobahn (A1) Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Eugendorf wegen einer Panne auf dem Pannenstreifenabgestellt. Der Lenker eines nachkommenden Pkw, ein 23-jähriger Tscheche, kam aus bislang nicht bekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck des abgestellten Pkw. Das auffahrende Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Stillstand.