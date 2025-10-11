Tscheche kracht auf A1 gegen abgestelltes Auto

Ein 23-jähriger Autolenker aus Tschechien ist am Freitagabend auf der Westautobahn bei Eugendorf auf ein abgestelltes Fahrzeug aufgefahren. Der Mann wurde dabei vermutlich nur leicht verletzt.
Ein Fahrzeuglenker hatte seinen Pkw auf der Westautobahn (A1) Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Eugendorf wegen einer Panne auf dem Pannenstreifenabgestellt. Der Lenker eines nachkommenden Pkw, ein 23-jähriger Tscheche, kam aus bislang nicht bekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck des abgestellten Pkw. Das auffahrende Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Stillstand.
Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen im oder beim abgestellten Pkw. Der Tscheche erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.