Erster Heimsieg für Damen von Red Bull Salzburg

Joker Tina Krassnig machte nach einem katastrophalen Rückpass der Gäste mit dem 3:0 den Deckel drauf. Das 1:3 von Neulengbach war nur noch Formsache, der erste Heimsieg für Salzburgs Frauen in dieser Saison nicht mehr in Gefahr. „Das ist richtig cool und macht Vorfreude auf mehr“, jubelte Torschützin Spinn, die am Mittwoch die Matura in Ethik vor sich hat. Trainer Dusan Pavlovic meinte: „Wir haben es geschafft, den Gegner zu dominieren. Unterm Strich eine richtig gute Leistung.“