Erster Heimsieg für Damen von Red Bull Salzburg

Die Frauen von Red Bull Salzburg bezwangen Neulengbach mit 3:1. Vina Crnoja, Greta Spinn und Tina Krassnig trafen für das Heimteam. Es war ein verdienter Premierenerfolg für die Damen in der Akademie in Liefering.
Mit 18 Minuten Verspätung startete die Samstagspartie der Frauen Bundesliga zwischen Salzburg und Neulengbach. Die Gäste aus dem Wienerwald kamen später als gedacht in der Akademie in Liefering an. Auch Tore ließen lange auf sich warten. Nach rund einer Stunde war es Vina Crnoja (dritter Saisontreffer), die die Bullen Frauen in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel erlöste. Greta Spinn setzte gegen die von Andreas Ogris trainierten Neulengbacherinnen nach.
Joker Tina Krassnig machte nach einem katastrophalen Rückpass der Gäste mit dem 3:0 den Deckel drauf. Das 1:3 von Neulengbach war nur noch Formsache, der erste Heimsieg für Salzburgs Frauen in dieser Saison nicht mehr in Gefahr. „Das ist richtig cool und macht Vorfreude auf mehr“, jubelte Torschützin Spinn, die am Mittwoch die Matura in Ethik vor sich hat. Trainer Dusan Pavlovic meinte: „Wir haben es geschafft, den Gegner zu dominieren. Unterm Strich eine richtig gute Leistung.“
ADMIRAL Frauen-Bundesliga: Red Bull Salzburg – Neulengbach 3:1 (0:0). Tore: Crnoja (59.), G. Spinn (75.), Krassnig (88.); Tuppinger (89.). – FC Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Ritter; Lutz, Hamzic, Schirmbrand, Illinger (46. L. Spinn); Orkic (72. Gierzinger); G. Spinn (82. Krassnig), D’Angelo (62. Grünwald), Grabovac; Crnoja, Kobler (62. Schimm). – Akademie Liefering, 150, Hirtl.
