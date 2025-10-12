Die Chronologie des endlosen Hallenbad-Dramas

„Wenn Bürgermeister Scheucher will, kann er morgen den Startschuss für die Verlegung des Hallenbades an den See geben“, mit diesen Worten verkündet der damalige Landeshauptmann Jörg Haider im Juli 2005, dass er in der Vamed AG einen Investor für ein Hallenbad in der Klagenfurter Ostbucht gefunden hat.