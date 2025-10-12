Eisbullen haben das Formloch noch nicht gestopft

Nach drei Pleiten in Folge konnten die Eisbullen gegen die Vienna Capitals wieder einen Sieg einfahren. Das Formtief ist aber noch lange nicht vorbei. Auch Coach Manny Viveiros sieht Verbesserungspotenzial. Heute tritt der Serienmeister bei Fehervar an, da müssen die nächsten Punkte folgen.
Durchatmen war bei den Eisbullen nach dem 4:3-Overtimesieg in der ICE Hockey League gegen Wien angesagt. Das Formloch ist zwar nicht größer geworden, gestopft ist es jedoch noch lange nicht – ein solider Auftritt sieht anders aus.
Offensiv fehlt es etwas an Durchschlagskraft, aber das kommt schon
Manny Viveiros
Auch wenn die Schiedsrichter gegen die Capitals eine kleinliche Linie fuhren, schaden so viele Strafen nur dem Spielfluss. „Jedes Match hat seine eigene Geschichte, als Mannschaft muss man darauf reagieren“, weiß Bulls-Trainer Manny Viveiros. Auch im Thema Chancenverwertung sieht der 59-Jährige Verbesserungspotenzial: „Offensiv fehlt es etwas an Durchschlagskraft, aber das kommt schon.“
Einen weiteren Schritt in Richtung „Souveränität“ kann der Serienmeister heute (16) bei Fehervar machen. „Eine richtungsweisende Partie, wir wollen in Ungarn natürlich gleich weiter punkten“, weiß Flo Baltram.
