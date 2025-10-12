Eisbullen haben das Formloch noch nicht gestopft

Auch wenn die Schiedsrichter gegen die Capitals eine kleinliche Linie fuhren, schaden so viele Strafen nur dem Spielfluss. „Jedes Match hat seine eigene Geschichte, als Mannschaft muss man darauf reagieren“, weiß Bulls-Trainer Manny Viveiros. Auch im Thema Chancenverwertung sieht der 59-Jährige Verbesserungspotenzial: „Offensiv fehlt es etwas an Durchschlagskraft, aber das kommt schon.“