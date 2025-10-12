Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sieg gegen Wien

Eisbullen haben das Formloch noch nicht gestopft

Salzburg
12.10.2025 07:00
Flo Baltram und die Bulls konnten durchatmen.
Flo Baltram und die Bulls konnten durchatmen.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

Nach drei Pleiten in Folge konnten die Eisbullen gegen die Vienna Capitals wieder einen Sieg einfahren. Das Formtief ist aber noch lange nicht vorbei. Auch Coach Manny Viveiros sieht Verbesserungspotenzial. Heute tritt der Serienmeister bei Fehervar an, da müssen die nächsten Punkte folgen.

0 Kommentare

Durchatmen war bei den Eisbullen nach dem 4:3-Overtimesieg in der ICE Hockey League gegen Wien angesagt. Das Formloch ist zwar nicht größer geworden, gestopft ist es jedoch noch lange nicht – ein solider Auftritt sieht anders aus.

Zitat Icon

Offensiv fehlt es etwas an Durchschlagskraft, aber das kommt schon

Manny Viveiros

Auch wenn die Schiedsrichter gegen die Capitals eine kleinliche Linie fuhren, schaden so viele Strafen nur dem Spielfluss. „Jedes Match hat seine eigene Geschichte, als Mannschaft muss man darauf reagieren“, weiß Bulls-Trainer Manny Viveiros. Auch im Thema Chancenverwertung sieht der 59-Jährige Verbesserungspotenzial: „Offensiv fehlt es etwas an Durchschlagskraft, aber das kommt schon.“

Lesen Sie auch:
Krise „vorerst“ vermieden! Die Erleichterung bei den Bulls war groß.
Krimi gegen Caps
Eisbullen ziehen gegen Wien Kopf aus der Schlinge
10.10.2025

Einen weiteren Schritt in Richtung „Souveränität“ kann der Serienmeister heute (16) bei Fehervar machen. „Eine richtungsweisende Partie, wir wollen in Ungarn natürlich gleich weiter punkten“, weiß Flo Baltram.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
220.614 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
109.976 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1238 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1079 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf