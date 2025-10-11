Dreiste Betrüger brachten Wienerin um 245.000 Euro

Unglaublicher Betrug in Salzburg! Kriminelle luchsten einer 75-jährigen Wienerin 245.000 Euro in Goldmünzen ab. Sie gaben sich als Ärzte aus und nutzten die Sorge der Frau um ihre Tochter eiskalt aus.
Am Freitagnachmittag wurde die 75-jährige Wienerin von einem vermeintlichen Arzt kontaktiert. Die Tochter der Frau wäre im Krankenhaus und würde dringend Medikamente benötigen, die 200.000 Euro kosten würden.
Die Wienerin befand sich gerade in Oberösterreich und vereinbarte mit den Betrügern einen Treffpunkt im Salzburger Stadtteil Mülln. Dort übergab die 75-Jährige gut drei Stunden nach dem ersten Anruf Bargeld und Goldmünzen im Wert von 245.000 Euro. Laut Polizei hatte der bisher unbekannte Täter durchaus medizinisches Wissen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
