Dreiste Betrüger brachten Wienerin um 245.000 Euro

Die Wienerin befand sich gerade in Oberösterreich und vereinbarte mit den Betrügern einen Treffpunkt im Salzburger Stadtteil Mülln. Dort übergab die 75-Jährige gut drei Stunden nach dem ersten Anruf Bargeld und Goldmünzen im Wert von 245.000 Euro. Laut Polizei hatte der bisher unbekannte Täter durchaus medizinisches Wissen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.