Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falscher Arzt

Dreiste Betrüger brachten Wienerin um 245.000 Euro

Salzburg
11.10.2025 14:02
Auf einen Medikamententrick fiel die 75-jährige Wienerin herein.
Auf einen Medikamententrick fiel die 75-jährige Wienerin herein.(Bild: bukhta79 - stock.adobe.com)

Unglaublicher Betrug in Salzburg! Kriminelle luchsten einer 75-jährigen Wienerin 245.000 Euro in Goldmünzen ab. Sie gaben sich als Ärzte aus und nutzten die Sorge der Frau um ihre Tochter eiskalt aus.

0 Kommentare

Am Freitagnachmittag wurde die 75-jährige Wienerin von einem vermeintlichen Arzt kontaktiert. Die Tochter der Frau wäre im Krankenhaus und würde dringend Medikamente benötigen, die 200.000 Euro kosten würden.

Lesen Sie auch:
Der Motorradfahrer stieß mit einem Pkw zusammen
Zusammenstoß mit Pkw
Motorradfahrer bei Unfall in Maria Alm verletzt
11.10.2025

Die Wienerin befand sich gerade in Oberösterreich und vereinbarte mit den Betrügern einen Treffpunkt im Salzburger Stadtteil Mülln. Dort übergab die 75-Jährige gut drei Stunden nach dem ersten Anruf Bargeld und Goldmünzen im Wert von 245.000 Euro. Laut Polizei hatte der bisher unbekannte Täter durchaus medizinisches Wissen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
195.287 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
135.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
116.196 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1080 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
964 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf