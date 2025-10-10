„Es läuft nicht immer familiär und freundlich ab“

Im Oktober 2023 wurde Mario Leiter mit 88,7 Prozent zum neuen Landesparteichef der SPÖ Vorarlberg gewählt. So richtig rund läuft es seitdem aber nicht. Bei den Landtagswahlen blieb die SPÖ unter den Erwartungen, zudem gab es mal wieder Ärger unter den Genossen. Nach dem Landesparteitag am Samstag will er neu durchstarten.
„Krone“: Beim Sonderparteitag im Herbst 2024 wurden Sie mit 88 Prozent gewählt. Mit welchen Erwartungen treten Sie dieses Mal an?
Mario Leiter: Ich trete mit einem starken Team an. Mit den beiden Landtagskollegen Reinhold Einwallner aus Bregenz, Manuela Auer aus Bludenz, den Bürgermeistern aus Dornbirn und Hard, Markus Fäßler und Martin Staudinger, sowie unserer Frauenvorsitzenden Beatrix Madlener-Tonetti aus Schlins. Wir haben ein homogenes, motiviertes Team und eine gute Basis, um zu arbeitet. Das zählt mehr als Wahlergebnisse.
