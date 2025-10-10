„Es läuft nicht immer familiär und freundlich ab“

„Krone“: Beim Sonderparteitag im Herbst 2024 wurden Sie mit 88 Prozent gewählt. Mit welchen Erwartungen treten Sie dieses Mal an?

Mario Leiter: Ich trete mit einem starken Team an. Mit den beiden Landtagskollegen Reinhold Einwallner aus Bregenz, Manuela Auer aus Bludenz, den Bürgermeistern aus Dornbirn und Hard, Markus Fäßler und Martin Staudinger, sowie unserer Frauenvorsitzenden Beatrix Madlener-Tonetti aus Schlins. Wir haben ein homogenes, motiviertes Team und eine gute Basis, um zu arbeitet. Das zählt mehr als Wahlergebnisse.