Mädchen (11) auf Rad getreten und zu Fall gebracht

Der Bursche – er soll zwischen 12 und 15 Jahre alt sein – trat plötzlich gegen das Fahrrad des Mädchens. Dieses verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Bursche kümmerte sich nicht um die verletzt am Boden liegende 11-Jährige, sondern fuhr einfach davon. Die Rettung brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus Lienz.