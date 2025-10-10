Mädchen (11) auf Rad getreten und zu Fall gebracht

Was war da los! Ein 11-jähriges Mädchen musste Freitagnachmittag mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Lienz in Osttirol eingeliefert werden. Sie war von einem Jugendlichen mit ihrem Rad zu Fall gebracht worden. Jetzt ermittelt die Polizei.
Die 11-Jährige war mit ihrem Fahrrad Freitag gegen 13.15 Uhr in Nußdorf-Debant auf der Pestalozzistraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Franz-Mayr-Straße kam es dann zur Attacke des bisher unbekannten Jugendlichen, der mit einem E-Bike unterwegs war.
Der Bursche – er soll zwischen 12 und 15 Jahre alt sein – trat plötzlich gegen das Fahrrad des Mädchens. Dieses verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Bursche kümmerte sich nicht um die verletzt am Boden liegende 11-Jährige, sondern fuhr einfach davon. Die Rettung brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus Lienz.
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem aggressiven Burschen ein – doch ohne Erfolg. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Radfahrer war bekleidet mit schwarzer Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Sein E-Bike war ebenfalls schwarz. Hinweise an die Polizei Lienz erbeten unter: 059133/7230.
Kommentare
