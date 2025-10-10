Steirer-Coach macht den Rivalen fast unschlagbar

Die Adriatische Basketball Liga – kurz ABA Liga genannt – ist für Teams aus Österreich eigentlich eher eine, die man vor dem TV oder im Stream verfolgt. Seit dieser Saison mischt allerdings der BC Vienna in der Top-Liga rund um Roter Stern Belgrad und Co. mit. An der Spitze der Hauptstädter steht mit Mike Coffin eine steirische Basketball-Legende. Zuletzt feierte man sogar den historischen, ersten Sieg auf dieser Ebene.