Steirer-Coach macht den Rivalen fast unschlagbar

Mit Kapfenberg, UBSC Graz und Fürstenfeld greifen heuer gleich drei Bundesliga-Klubs in der Basketball-Saison an. Gegen den Rivalen aus der Bundeshauptstadt Wien wird es das steirische Trio aber schwer haben. Just eine steirische Legende treibt dort den BC Vienna zu Höchstleistungen.
Die Adriatische Basketball Liga – kurz ABA Liga genannt – ist für Teams aus Österreich eigentlich eher eine, die man vor dem TV oder im Stream verfolgt. Seit dieser Saison mischt allerdings der BC Vienna in der Top-Liga rund um Roter Stern Belgrad und Co. mit. An der Spitze der Hauptstädter steht mit Mike Coffin eine steirische Basketball-Legende. Zuletzt feierte man sogar den historischen, ersten Sieg auf dieser Ebene.
