Überfälle nach Drehbuch: Prozess als letzter Akt

Dreijährige „Probezeit“

Und so kam es schlussendlich zum letzten Akt: Alle drei Laiendarsteller wurden wegen schweren Diebstahls verurteilt. Die bis dato unbescholtene Kärntnerin erhielt eine zwölfmonatige, bedingte Haftstrafe. Ihr tunesischer Bekannter, der beim zweiten Überfall im März die „Hauptrolle“ spielte, bekam drei Monate unbedingt, und neun Monaten bedingt. Der Dritte im Bunde kam mit einer achtmonatigen, bedingten Haftstrafe davon. Für alle drei Verurteilten gilt eine dreijährige „Probezeit“.