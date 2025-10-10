Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Schuldsprüche

Überfälle nach Drehbuch: Prozess als letzter Akt

Kärnten
10.10.2025 19:00
Der zweimalige Tatort in Klagenfurt. Kommissar DNA und kriminalistischer Spürsinn überführten ...
Der zweimalige Tatort in Klagenfurt. Kommissar DNA und kriminalistischer Spürsinn überführten die drei Laiendarsteller.(Bild: Tragner Christian)

Der letzte Vorhang im Theater-Krimi um zwei fingierte Trafik-Überfälle in Klagenfurt ist gefallen! Alle drei Laiendarsteller - sowohl die beiden „Räuber“, als auch das angebliche Opfer – wurden nun verurteilt.  

0 Kommentare

Dabei versuchte die ehemalige Trafikangestellte und mutmaßliche Drehbuchautorin der beiden Überfälle im Dezember 2024 und März 2025 den Gerichtssaal in Klagenfurt noch ein letztes Mal als Bühne zu nutzen: Denn obwohl sie bei den Einvernahmen schlussendlich zugegeben hatte, dass sie die beiden Raubüberfälle fingiert bzw. geplant hatte, wollte die Kärntnerin zu Prozessstart plötzlich nichts mehr davon wissen.

Bei Coup Nummer 1 diente eine Spielzeugpistole als Requisite.
Bei Coup Nummer 1 diente eine Spielzeugpistole als Requisite.(Bild: LPD Kärnten)
(Bild: LPD Kärnten)

Sie sei zum Opfer ihrer Hilfsbereitschaft geworden, habe den beiden ebenfalls auf der Anklagebank sitzenden Krimi-Komparsen lediglich aus deren finanziellen Notlagen helfen wollen. Was die voll geständigen „Räuber“ aber, unabhängig voneinander, anders zu berichten wussten. Die Angeklagte folgte dann allerdings rasch dem Rat der Richterin beziehungsweise ihres Verteidigers – und schlüpfte also wieder aus ihrer Rolle.

Lesen Sie auch:
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
19.09.2025

Dreijährige „Probezeit“
Und so kam es schlussendlich zum letzten Akt: Alle drei Laiendarsteller wurden wegen schweren Diebstahls verurteilt. Die bis dato unbescholtene Kärntnerin erhielt eine zwölfmonatige, bedingte Haftstrafe. Ihr tunesischer Bekannter, der beim zweiten Überfall im März die „Hauptrolle“ spielte, bekam drei Monate unbedingt, und neun Monaten bedingt. Der Dritte im Bunde kam mit einer achtmonatigen, bedingten Haftstrafe davon. Für alle drei Verurteilten gilt eine dreijährige „Probezeit“.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
162.151 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
144.732 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
126.643 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1369 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
870 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Mehr Kärnten
Drei Schuldsprüche
Überfälle nach Drehbuch: Prozess als letzter Akt
Krone Plus Logo
Beruflicher Wechsel
Eishockeylegende Koch ab sofort „Herr Fachlehrer“
Mehrere Verletzte
Shuttle rollte davon, prallte in geparkten Traktor
Stadttheater-Premiere
Laues Sehnsuchtsdrama ohne Herz- und Wellenschlag
Noch bis November
Mit Seilbahnen auf den Berg und Herbst genießen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf