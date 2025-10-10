Überholmanöver auf Bergstraße mit bösen Folgen

LIVE: Deutschland erhöht die Führung mit Elfmeter
Vier Verletzte und großer Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls Freitagvormittag auf der Tuxer Landesstraße im hinteren Zillertal (Tirol). Ein Überholmanöver ging ordentlich schief.
Ein Deutscher (68) war mit seinem Auto gegen 10.45 auf der Tuxer Landesstraße bei Finkenberg taleinwärts unterwegs. Im Bereich Innerberg wollte er einen Lkw überholen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 54-Jährigen aus Deutschland, übersehen haben.
Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Autos. Durch den Aufprall wurden beide Lenker und zwei Beifahrerinnen (45 und 65) verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand großer Schaden.
