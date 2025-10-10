Bürgermeister: „Entwicklung gibt uns den Rest“
Stadt vor der Pleite?
Er wollte gestalten, nicht streichen. Doch nun muss Bürgermeister Peter Schobesberger harte Entscheidungen treffen. Vöcklabruck kämpft mit steigenden Kosten, hohen Umlagen und leerer Stadtkasse. Trotz massiver Einsparungen wird es 2026 eng. Was passiert, wenn das Geld ausgeht – und welche Folgen das für Vereine, Feste und Bürger hat?
Nach zwei wirtschaftlich schwierigen Jahren steht die Bezirkshauptstadt Vöcklabruck finanziell mit dem Rücken zur Wand. Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen wird es im kommenden Jahr nicht mehr möglich sein, den Haushalt auszugleichen. Die Stadt bereitet sich daher auf den sogenannten Härteausgleich vor – eine Maßnahme, die tiefgreifende Einschnitte im Budget mit sich bringt.
