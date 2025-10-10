Bürgermeister: „Entwicklung gibt uns den Rest“

Nach zwei wirtschaftlich schwierigen Jahren steht die Bezirkshauptstadt Vöcklabruck finanziell mit dem Rücken zur Wand. Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen wird es im kommenden Jahr nicht mehr möglich sein, den Haushalt auszugleichen. Die Stadt bereitet sich daher auf den sogenannten Härteausgleich vor – eine Maßnahme, die tiefgreifende Einschnitte im Budget mit sich bringt.