„Diese Emotionen zu erleben, ist purer Wahnsinn!“

Der Oktober fühlt sich für Marko Arnautovic im Team-Dress magisch an. Heute vor 17 Jahren – am 11. Oktober 2008 – lief der Wiener unter Karel Brückner beim 1:1 gegen die Färöer erstmals im Nationalteam auf. Fast exakt zwei Jahre später eröffnete er mit dem ersten von bis dato elf Doppelpacks seine Torjagd, scorte am 8. Oktober 2010, auch zur Freude von Teamchef Didi Constantin, beim 3:0 gegen Aserbaidschan doppelt.