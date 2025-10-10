„Diese Emotionen zu erleben, ist purer Wahnsinn!“

Hit im LIVESTREAM: Horn gastiert in Traiskirchen
3. Liga auf krone.tv
Von einer 20 Quadratmeter Wohnung in Wien-Floridsdorf auf den Thron des heimischen Fußballs! Marko Arnautovic ist neuer Rekord-Torschütze, löschte die 29 Jahre andauernde Bestmarke von Toni Polster aus – ganz zum Leidwesen von San-Marino-Keeper Edoardo Colombo.
Der Oktober fühlt sich für Marko Arnautovic im Team-Dress magisch an. Heute vor 17 Jahren – am 11. Oktober 2008 – lief der Wiener unter Karel Brückner beim 1:1 gegen die Färöer erstmals im Nationalteam auf. Fast exakt zwei Jahre später eröffnete er mit dem ersten von bis dato elf Doppelpacks seine Torjagd, scorte am 8. Oktober 2010, auch zur Freude von Teamchef Didi Constantin, beim 3:0 gegen Aserbaidschan doppelt.
