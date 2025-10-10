Unbekannter stieß Mädchen vom Rad: verletzt!

Hinweise erbeten

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Ein Zeuge sagte aber aus, der Radfahrer sei jugendlich gewesen, zwischen 12 und 15 Jahre alt, soll einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen haben. Sein Rad war ebenfalls schwarz, ein E-Bike.

Hinweise zur Tat oder zum Täter mögen bei der Polizeiinspektion Lienz gemeldet werden unter 059133 / 7230.