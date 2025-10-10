Unbekannter stieß Mädchen vom Rad: verletzt!

Was denkt jemand, der einem Mädchen im Vorbeifahren einen Tritt verpasst, sodass es vom Fahrrad stürzt, und die Verletzte liegen lässt? So einen Täter sucht die Polizei in Osttirol.
Auf ihrem Fahrrad fuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr eine Elfjährige auf der Pestalozzistraße in Nußdorf-Debant in Osttirol in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Franz-Mayr-Straße begegnete das Mädchen einem bislang unbekannten Radfahrer, der während der Fahrt gegen das Rad der Elfjährigen trat.
Das Mädchen stürzte und blieb verletzt am Boden liegen. Der unbekannte Täter setzte seine Fahrt fort.
Die 11-Jährige in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.
Hinweise erbeten
Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.
Ein Zeuge sagte aber aus, der Radfahrer sei jugendlich gewesen, zwischen 12 und 15 Jahre alt, soll einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen haben. Sein Rad war ebenfalls schwarz, ein E-Bike.
Hinweise zur Tat oder zum Täter mögen bei der Polizeiinspektion Lienz gemeldet werden unter 059133 / 7230.
