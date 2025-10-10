Tauchunfall: 22-Jähriger in Grazer Druckkammer

Ein anwesender Tauchlehrer führte sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen, darunter die Beatmung mit reinem Sauerstoff, durch. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Graz zur Behandlung in der Druckkammer geflogen. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur Beobachtung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Beide Personen waren beim Abtransport ansprechbar.