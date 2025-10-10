Tauchunfall: 22-Jähriger in Grazer Druckkammer

Eine Notsituation erlebten am Freitag zwei Taucher im Klopeiner See, sie stiegen daher unkontrolliert zur Wasseroberfläche auf – und werden nun in Klagenfurt und Graz in den Spitälern behandelt.
Im Klopeiner See tauchten am 10. Oktober gegen 18.15 Uhr zwei Männer (21 und 22 Jahre alt) gemeinsam. In einer Tiefe von rund 31 Metern kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Notsituation. Die beiden Taucher leiteten daraufhin einen unkontrollierten Notaufstieg bis zur Wasseroberfläche ein.
Ein anwesender Tauchlehrer führte sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen, darunter die Beatmung mit reinem Sauerstoff, durch. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Graz zur Behandlung in der Druckkammer geflogen. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur Beobachtung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Beide Personen waren beim Abtransport ansprechbar.
Gefürchtete Dekompressionskrankheit
Wenn ein Taucher zu schnell an die Wasseroberfläche zurückkehrt, kann es zur Dekompressionskrankheit kommen. Durch zu schnelles Auftauchen entstehen in den Gefäßen Gasblasen aus gelöstem Stickstoff, die zu Gasembolien und Mangeldurchblutung führen.
