Stadl statt Bierzelt: FPÖ greift in ÖVP-Bastion an

Wo sonst die ÖVP das Sagen hat, zieht FPÖ-Obmann Herbert Kickl mit seiner Mannschaft in den politischen Kampf. Die Freiheitlichen legten bei ihrer Herbsttour im Feldbauernhof in Steinbach am Attersee (Oberösterreich) einen Halt ein. Dort wurde der nächste Landeshauptmann von Oberösterreich gefeiert – lange vor der Wahl. Die „Krone“ war vor Ort.