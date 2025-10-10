Stadl statt Bierzelt: FPÖ greift in ÖVP-Bastion an
Freiheitliche auf Tour
Wo sonst die ÖVP das Sagen hat, zieht FPÖ-Obmann Herbert Kickl mit seiner Mannschaft in den politischen Kampf. Die Freiheitlichen legten bei ihrer Herbsttour im Feldbauernhof in Steinbach am Attersee (Oberösterreich) einen Halt ein. Dort wurde der nächste Landeshauptmann von Oberösterreich gefeiert – lange vor der Wahl. Die „Krone“ war vor Ort.
Der Feldbauernhof in Steinbach am Attersee – die Hochzeits- und Eventlocation war schon oft Schauplatz hochkarätiger Treffen. Alt-Bauer Sepp Fürthauer zählt die Namen der Besucher auf: „Hannes Androsch, Ernst Strasser, Ursula Haubner, Erwin Pröll, Erhard Busek und viele mehr. Ihnen hat’s bei uns getaugt.“
