Stürmer will gegen eigenen Arbeitgeber treffen

Schon seit Wochen hatte er Angebote aus dem Profifußball – seit Freitag ist fix, dass Andi Heraf in diesen zurückkehren wird! Der 58-Jährige dockt beim Zweitliga-Letzten SW Bregenz an, wo er schon einst Erfolg hatte. Heute betreut er in Esternberg letztmals Landesliga-West-Leader Gmunden, den Heraf in zehn Spielen zu 28:1-Punkten und einem Wahnsinns-Torverhältnis von 29:3 geführt hat! „Fachlich top! Menschlich lässig! Durch und durch ein Profi – das können wir nicht bieten, dazu ist Gmunden noch nicht bereit“, sagt Präsident Gerhard Riedl. Nun wird zumindest bis Winter wieder Sportchef Christoph Brummayer auf die Trainerbank wechseln. Während in der Oberösterreich-Liga Bad Leonfeldens Stefan Hinterkörner heute auf Oedt 1b und damit Herbert Panholzer trifft, mit dem er einst in Naarn gemeinsam erfolgreich gewesen war.