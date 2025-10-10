Wenn Vierbeiner zurück ins Tierheim müssen

Die Österreicher lieben Tiere und viele könnten sich auch gut vorstellen, eines aus dem Heim zu adoptieren. Eine aktuelle Befragung zeigt allerdings, dass sich jeder Zweite auch die Option wünscht, den Vierbeiner wieder zurückgeben zu dürfen, falls das Zusammenleben nicht klappt.
Schon heute lebt in fast jedem zweiten österreichischen Haushalt ein Tier. Am beliebtesten sind hierzulande Katzen, gefolgt von Hunden. Rund ein Fünftel denkt aktuell über eine Anschaffung nach, wie eine Befragung für einen kürzlich erschienenen österreichischen Haustierreport von Mars Austria und Tierschutz Austria zeigte. An sich erfreulich: Jeder zweite Befragte kann sich vorstellen, einen Vierbeiner aus dem Tierheim zu adoptieren. Aber: Ebenso viele wünschen sich eine Rückgabemöglichkeit, um auf Nummer sicher zu gehen.
